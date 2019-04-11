Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül'ü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Kasapoğlu, Twitter hesabındaki kutlama mesajında, "7. kez Avrupa'nın en iyisi olan ve kazandığı başarılarla daima bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuz Taha Akgül'ü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun ayrıca Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.