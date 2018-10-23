Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlık tarafından Barcelona’daki turnuva öncesi ve süresince hem maddi hem de manevi destekte bulunulan Şırnak UYAFA takımı ile Ankara'da bir araya geldi.

Kabulde çocuklarla sohbet edip, onlara hediyeler veren Bakan Kasapoğlu, kazandıkları başarıdan dolayı genç yıldızları kutladı.

Barcelona'da elde edilen başarının çok kıymetli olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çocuklar bizim için çok önemli. Büyük bir başarıya imza attılar. Bizim böyle güzel haberlere ihtiyacımız var. Siz bize bu sevinci yaşattınız, çok teşekkür ederiz. Bizi mahcup etmediniz, diğer takımlara meydan okudunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin alın teriniz bizim için çok kutsal. İnşallah ülkemizi de medeniyetimizi de sizin bu azminiz, heyecanınız daha güzel yerlere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olacakları vurgusunu yapan Bakan Kasapoğlu, "Biz devlet olarak, bakanlık olarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler sizler için varız. Sizler de bizim bu ülkeyi emanet edeceğimiz genç arkadaşlarımızsınız, bizim umudumuzsunuz. Bu şampiyonada yüzümüzü ağarttınız, neler başarabileceğinizi herkese gösterdiniz, ispat ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, futbolun bir takım çalışması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Elbette bu işin doğasında galibiyet olduğu kadar mağlubiyet de var. Her zaman böyle başarılar elde edemeyebilirsiniz ama hiçbir başarısızlık sizi yıldırmamalı. Aksine kamçılamalı ve daha çok çalışmalısınız. Vazgeçmeyin. Bu bir takım çalışmasıdır. Burada çok güzel tecrübeler kazanıyorsunuz. Spor ve takım çalışması, insanı aynı zamanda hayata da hazırlıyor. Siyasette de olsa bu takım ruhunun gücünü ve etkilerini mutlaka göreceksiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spor geçmişinden de bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da çok genç yaşta spora başlayan, eski bir futbolcudur. Başarılı bir siyasetçi ve iyi bir yönetici olmasında erken yaşlarda sporla ilgilenmesinin de payı vardır. Bu sebeple, Cumhurbaşkanımızın sporcu kişiliği de sizlere güzel bir örnektir. Siz de yarın belki çok önemli siyasetçiler, yöneticiler olacaksınız. Ülkemizi hem ulusal hem uluslararası alanlarda temsil edeceksiniz. Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin, inanın. Hem bu ülkenin bir bakanı hem de bir ağabeyiniz olarak daima arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Ne ihtiyacınız olursa biz buradayız. Size uzanan ilk el daima biz olacağız, bunu unutmamanızı dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz.”

ŞEHRE DÖNDÜLER

Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, kente döndü.

İspanya'nın Barselona ketinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda finalde Danimarka temsilcisi Dalum'u yenerek şampiyon olan UYAFA Şırnak takımını, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci ile sporcuların aileleri karşıladı.

Kaymakam Sağ, 11 ülkeden yaklaşık 200 futbol takımının katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'ndan büyük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Çocuklarımız fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiler. Bize bu gururu yaşattıkları içinde hepsine teşekkür ediyorum." dedi

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ekinci de alınan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası keşfedilmemiş cevherlerle dolu, yeter ki biz bunları işleyelim, ellerinden tutalım." diye konuştu.

UYAFA Şırnak takımının antrenörü Ömer Koçer ise "Böyle değerli bir kupayı ülkeye ve Şırnak'a kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Fırsat verildiğinde neleri başaracağımızı tüm Türkiye'ye göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Enes Kaplan, "İspanya'da kazandığımız bu kupayı Türkiye'deki 80 milyona hediye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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