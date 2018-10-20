Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olmuştu. Ciner Grubu bünyesindeki Silopi Elektrik'in de sponsorları arasında olduğu UYAFA Şırnak takımı, finalde Danimarka'dan Dalum'u mağlup etmişti. Şırnak UYAFA, normal süresi 0-0 biten final maçını penaltı atışları sonucu 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. 11 ülkeden 200 takımın katıldığı 13 yaş altı futbolcuların mücadele ettiği turnuvada Şırnaklı minikler kupayı kazanmıştı.

Şampiyon Şırnak UYAFA, Ankara'da Habertürk TV'nin konuğu oldu. Takım kaptanı Enes Kaplan yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Çok heyecanlıydım. Çok şanslı çocuklarız. Bize bu şansı veren hocalarıma, devlet büyüklerine ve herkese teşekkür ediyorum."

Arkadaşlarını tebrik eden Hamza ise "Hocalarımıza, Ekrem başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önce Şırnak'tan dışarı çıkmamıştım. Bize bu şansı verenlere teşekkür ediyorum." dedi. Hamza ayrıca ileride Milli Takım'da oynamak istediğini de dile getirdi.

UYAFA Özcan Şimşek de açıklamalar yaptı. Habertürk'e özel bir teşekkür eden Şimşek, "Ciner Grubu olarak bizi yalnız bırakmadı, bize çok katkıda bulundu söylemeden gidemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya gelen şampiyon çocuklar hafta başında TBMM'yi ziyaret edecekler ve aldıkları kupayı gösterecekler.

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