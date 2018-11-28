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Bakan Kıran: 'Vize serbestisi AB hukukundan kaynaklanan bir hak'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Vize serbestisi esasen vatandaşlarımızın AB hukukundan kaynaklanan bir hakkıdır. Bu hakkı teslim almak için de biz çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi

28.11.2018 - 21:17 | Güncelleme: AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk vatandaşlarına vize serbestisine ilişkin, "Vize serbestisi esasen vatandaşlarımızın AB hukukundan kaynaklanan bir hakkıdır. Bu hakkı teslim almak için de biz çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

AA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı katılmak üzere İsviçre'de bulunan Kıran, Avrupa Birliği'nden (AB) bugün yapılan Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusundaki açıklamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Vize serbestisi, geri kabul anlaşmasıyla birlikte eş zamanlı olarak bizim hayata geçirmeyi şart koştuğumuz bir durumdu." hatırlatmasında bulunan Kıran, Türkiye'nin AB ile yaşadığı süreçte 72 kriterden birçoğunu yerini getirdiğini vurguladı.

Kıran, şöyle konuştu:

"Şu an yerine getirmediğimiz 6 kriter kaldı. Bu 6 kriterde de bir an evvel gerekli düzenlemeleri yapmak için AB ile müzakerelerimiz ve istişarelerimiz devam ediyor. Esasen 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra reform paketlerimizi uygulamaya başladık. Reform Eylem Grubumuzu topladık. Ve yeni reformlarla bu 6 kriteri de yerine getirmek için neler yapabiliriz, bütün kurumlarımızla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz."

 

"AB'NİN YERİNE GETİRMEDİĞİ TAAHHÜTLER VAR"

Vize serbestisinin esasen Türk vatandaşlarının AB hukukundan kaynaklanan bir hakkı olduğunun altını çizen Kıran, bu hakkı teslim almak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kıran, kalan kriterlere ilişkin çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "AB'nin de 18 Mart mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin takipçisi olacağız. AB'nin de bu anlamda yerine getirmediği taahhütler var. Bunları aramızda konuşuyoruz, istişare ediyoruz, müzakere ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos bugün, Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." ifadesini kullanmıştı.

Avramopoulos, Brüksel'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden 7 kriter kaldığını" söylemişti.

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