1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alandayüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgiliseçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmelipozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğukendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmedendoğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların,yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.