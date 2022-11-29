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Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Tıbbi sekreter alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı yapılacağını duyurmasının ardından, başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. Yapılan açıklamanın ardından personel alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirilebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı 15 bin 537 tıbbi sekreter alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları...

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  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı başvuru tarihleri mercek altına alındı. Peki, " Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte sürece ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 537 TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞLIYOR!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi;

    “Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek”
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    TIBBİ SEKRETER ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı duyurusuna göre 15 bin 537 personel alımı gerçekleşecek. Personel alımına ilişkin kılavuz yayımlandı.

    TIBBİ SEKRETER KADRO DAĞILIM EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'na göre adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek.

     
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    SAĞLIK BAKANLIĞI TIBBİ SEKRETER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasınaİlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

     

    1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmalarıgerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılıTürk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılarkütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

     
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşivaraştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

    1.4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar görevebaşlatılmayacaktır.

     
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    1.5. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmelipozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresiiçerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

     
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

    1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alandayüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgiliseçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmelipozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğukendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmedendoğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların,yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
  • Bakan Koca açıkladı! 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak! Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne zaman, şartları neler?

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