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        Haberler Gündem Bakan Koca açıkladı: Grip aşısı kimlere yapılacak? e-Nabız: Grip Aşısı Randevu, sorgulama ekranı ile 2023 grip aşısı fiyatı ne kadar?

        Bakan Koca açıkladı: Grip aşısı kimlere yapılacak? İşte grip aşısı sorgulama ekranı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş ve üstü için grip aşısı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:25
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        Grip mevsimi olan kış aylarına girilmesine kısa bir süre kala grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar Bakan Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları sonrasında e-Nabız grip aşısı randevu ekranına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Grip aşılarının eczanelere gelip gelmediği ve fiyatı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte e-Nabız: grip aşısı randevu ekranı ile 2023 grip aşıları hakkında merak edilenler...

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        BAKAN KOCA DUYURDU

        Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

        "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor.

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        GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI

        Bakan Koca: "Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        GRİP AŞISI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        DOKTORA REÇETE YAZDIRILIP, EZCANELERDEN TEMİN EDİLEBİLEBİLECEK

        Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

        GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

        SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 245 liradır.

        Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı bir duyuru yayınlanmış olup duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

        "Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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