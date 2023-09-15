4 Şurada Paylaş!









DOKTORA REÇETE YAZDIRILIP, EZCANELERDEN TEMİN EDİLEBİLEBİLECEK

Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 245 liradır.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı bir duyuru yayınlanmış olup duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

"Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.