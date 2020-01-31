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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ""31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. 213 kişi hayatını kaybederken, 187 vaka taburcu oldu.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu kronik hastalığı olan 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir. DSÖ uyarı bildirmeden önce biz Türkiye olarak önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. Bakanlığımızda Bilim Kurulumuzu oluşturduk. Bugün bilim kurulumuzun 4. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Havalimanlarında 365 gün 24 saat personel bulunduruyoruz. Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 10 bin yolcu tarandı. Karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz ihtiyaç halinde bekliyor. Yeterli malzeme bulundurduğumuzun altını çiziyorum. Korunma ve kontrol önlemleriyle ilgili bir rehber hazırladık. Olası bir vaka durumunda yapılması gerekenler konusunda sağlık çalışanları bilgilendirildi.

"TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TANISI ALAN HASTAMIZ OLMADI"

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan, Çin'e seyahat etmiş, Çin'den gelen vaka olursa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekenleri yapıyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Bugüne kadar farklı illerden 68 kişiden numune alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olursa bunu izole etmek adına kapasitemizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum.

Dünya Sağlık Örgütü dün geceki toplantısının ardından virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek amacıyla ve salgına müdahele kapasitesi özellikle yetersiz ülkeler olması nedeniyle küresel acil durum ilan edildiğini bildirdi. Ancak DSÖ seyahat kısıtlamasına gerek olmadığını ve bu durumun uluslararası ticareti etkilememesi gerektiğini ayrıca ifade etti.

Bununla birlikte THY sorumlu bir adım atarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını durdurdu. DSÖ, açıklamasında, Türkiye'nin arasında bulunduğu vatandaşlarını tahliye eden ülkelerle ilgili şu ifadeyi kullandı: 'Bu durum, ülkelerin lojistik, enfeksiyon kontrol ve teknik kapasite olarak kendilerine olan güveni göstermektedir' ifadesinde bulundu.

Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık, bırakmamaya da kararlıyız. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde harekete geçtik. Gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması halinde, birkaç saat içerisinde TSK'ya ait A400M tipi kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Ancak oradan getireceğimiz vatandaşlarımızın hasta olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızın maske gibi gerekli korunma tedbirlerini alarak bu dönemde taşınma süresini hassasiyetle tamamlamış olacağız.

Uçakta iki enfeksiyon hastalıkları, hemşire ve diğer sağlık personelleri ekibiyle birlikte hazır olacak. Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzeme ve diğer tıbbi cihaz ve malzmeler uçağa yüklendi.

Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımı da bu uçakla ulaştırılmış olacak. Yardımlar arasında 1000 biyolojik tehlike tulumu, yüz bine yakın maske, medikal koruyucu gözlük de uçağa yüklenmiş oldu.

DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN VATANDAŞLARI DA TAHLİYE EDİLECEK

Kendi vatandaşlarımıza ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen taleple onların vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Toplamda 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz, uçakta gözetimleri devam edecek, 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Bu süreçte kimsenin şüphesi olmayacak şekilde tedbirlerin alındığını söylemek istiyorum. Bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları şu an kullanılmayan ve şehir hastanesine taşınan kullanmadığımız bir hastaneyi tekrar kullanılır hale getirdik ve bu hastane daha sonra hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz. Dolayısıyla herhangi bir hastamızla teması olabilecek bir binada olmayacağını ifade etmek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan bir vaka olmadığının altını çizerim. Birkaç ülke belli bölgeden ayrılarak takibi yaptı ama biz daha sonra kullanılmayacak, vatandaşla temas olmayacak bir ortamı özellikle tercih ettiğimizi, bütün hazırlıklarımızı yaptığımız, 14 gün boyunca karantinaya alınacağını, bütün tedbirleri Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda devreye sokacağımızı belirtmek istiyorum. Bu anlamda herhangi bir endişe kapılmamayı, bizim Bakanlık olarak olayı ciddi gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.

İtalya'daki geminin karantinaya alınması üzerine şunları söyledi: "Yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ayrıca limanlarımızda 33 sağlık görevlisi görev yapmakta. Bundan sonraki süreçte düzenli olarak bilgilendirmelere ve bilim kurulumuzun aldığı ilave tedbirler dahil olmak üzere, şeffaf bir şekilde açıklamaları sürdüreceğiz. Her türlü tehlikeye karşı teyakkuzda olduğumuzu söylemek istiyorum. Adana'da iki vakamız vardı; bunların negatif olduğunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar 70 vaka gözetim altına alındı. İlk günden itibaren denetimleri sıkı bir şekilde uyguladık. En ufak bir hastalık belirtisi olduğunda gözetim altına aldık, ciddiyetle yaklaştığımız için gözetim altına aldığımız kişi sayısı fazla ama sonuçlar negatif" dedi.

ULUSLARARASI KAMU SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili dün "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçti. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.