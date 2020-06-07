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HaberlerSağlık
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Bakan Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske uyarısı yaptı. Bakan Koca açıklamasında, 'Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin' dedi. Bir sonra ki paylaşımında ise 65 yaş üstü vatandaşları uyardı...

koronavirüs

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin.

''SON DERECE DİKKATLİ OLMALI''

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, ''65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR?'' ifadelerini kullandı.

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