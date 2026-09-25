"İLK SIRALARDA YER ALIYORUZ"

Tatlıoğlu, savunma sanayisiyle kurulan güçlü iş birliğinin Deniz Kuvvetlerinin gücünün geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Deniz Kuvvetlerimiz bin yıla yakın süredir Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve halen de korumaya devam etmektedir. Karasularımızın ve hava sahamızın güvenliği uluslararası hukuka uygun olarak insanlı ve insansız sistemlerimizin etkin kullanımıyla sağlanmaktadır. Bunun etkilerini de hep beraber bugün de gördük. Bu gücün geliştirilmesinde savunma sanayimizde kurulan güçlü iş birliği önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada aynı anda en fazla sayıda savaş gemisiyle millî imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bununla da gerçekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.