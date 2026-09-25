Mersin'de acı olay, 28 Temmuz 2025’te akşam saatlerinde Anamur ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İş hanının içerisinde yüksekten düşen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in (12) hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi toprağa verildi.

ÇOCUĞU ŞAKA AMAÇLI KOVALADI

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın, Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan ve şaka amaçlı Güner'i kovaladığını söyleyen Ulaş, çıkarıldığı mahkemede, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Necmettin Ulaş hakkında 25 yıl hapis istendi.

YENİDEN KEŞİF YAPILDI

Davanın görülen son duruşmasında mahkeme Güner'in ölümü üzerine yeniden keşif yapılmasını istedi. Olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi.

EYÜP CAN İTİLEREK DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Eyüp Can Güner'in yüksekten düşerek ölümüne dair çeşitli bulguların olduğu raporda, "itme sonucu düşmüş olabileceği" ifadesi yer aldı. Raporda, “Eyüp Can’ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük 2.8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak "bedenin üst tarafına önden alacağı basınç" ile olabileceği değerlendirilmiştir” ifadesine yer verildi.

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"TIKIRTI DUYDUM" İDDİASI

Raporda ayrıca sanığın, Güner'i iş merkezinden ararken ‘tıkırtı’ sesi duyduğu ve düşme üzerine çıkmış olabileceği iddiasına dair, “Sanığın iş merkezinde müteveffayı ararken tıkırtı duyduğunu söylediği sesin düşmenin çıkardığı ses olamayacağı, 50 kilogramlık müteveffanın 4 metreden beton zemine düşmesi tıkırtı boyutunda değil oldukça büyük 90-100 desibel arası ses (Motosiklet veya çim biçme makinesi, matkap kırıcı sesi gibi) çıkarabileceği” denildi.