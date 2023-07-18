Bakan Koca'dan, yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bilgi verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin prototipini içeren görüntülere yer vererek, "Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 236sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

TRABZON ŞEHİR HASTANESİNİN yapımı hızla devam ediyor. 275.000 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane; 236’sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor. pic.twitter.com/Vh8eoMm3VB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2023

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir