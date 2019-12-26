Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- İBB, bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz düşmeden İBB temsilcisi de ÇED toplantı tutanağına imza atmıştı.

- Belediye Başkanımız itiraz, daha elemanının ne yaptığını bilmiyor.

- ÇED sürecinde çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak büyüttük. İstanbul'umuzun havasına suyuna ormanlarına gölüne denizine ekolojik dengesine tamamen koruma endeksli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki süreci de böyle yürüteceğiz.

- ÇED raporu ekleriyle birlikte 16 bin sayıda olan bir rapor. 56 kurum ve kuruluş ÇED raporu sürecine dahil oldu.

- Gemi sayılarına baktığımızda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı Panama Kanalı'nın 4, Süveyş'in 3 katı. 1930'lu yıllarda 2 gemi geçiyordu, bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin İstanbul boğazından geçtiğini görüyoruz

- Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 91 istasyonla 7 gün 24 saat izliyoruz. Görünen o ki su kalitesini ne kadar olumsuz yönde etkilediğini müşahede ediyoruz.

- 2010 yılında 672 milyon gros ton gemi geçerken, 2018 yılında 841 milyon gros ton geçmektedir. Gemi azalsa bile geminin hacmi ve taşıdığı yük miktarı artmaktadır.

- Akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan gemiler İstanbul boğazı için çok büyük tehdit arz etmektedir.

- Her yıl İstanbul Boğazı'nda 8 kaza oluşuyor. Güvenli alternatif yollar aranarak hem vatandaşımız can ve mal güvenliği, hem de denizlerdeki canlıların durumu için bir proje yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

- Bu proje için 5 ayrı alternatif güzergahlar belirlenmiştir, birbiriyle kıyaslanmış ve en doğru hat 200 bilim adamı ve 56 kamu kurum ve kuruluşunun görüşüyle seçilmiştir.

- Bu çerçevede çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar 2017 temmuz ayı itibarıyla başladık. Etüt proje için ihale çıktık, işlemlerin tamamlanması için de 8 Ağustos'ta süreç başladı.

- Kanal İstanbul, ülkemiz için istiklal ve istikbal projesidir.

- Meselenin siyasi spekülasyon ve polemik malzemesi yapılmaya çalışıldığını üzülerek izliyoruz.

- Kanal İstanbul, boğazı koruma ve kurtarma projesidir. Özgürlük projesidir.

- Kanal İstanbul'un susuzluk getireceğini iddia edenler var. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası bilimsel değil, tamamen gerçek dışıdır.

- İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Su rezervini titizlikle incelediğimizde Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı var. Kanal İstanbul, Terkos Gölü'nün koruma alanına girmemektedir.

- Kanal İstanbul projesiyle 133,9 milyon metreküp su sağlanan Terkos Gölü'nün verimi binde 2.5 azalacaktır. Sazlıdere'nin yüzde 61'i kanal içerisinde kalacak ama yüzde 39'unu koruyacağız. Toplamda Kanal'ın su rezervine etkisi yüzde 3 düşecektir.

- Melen Projesi tamamlandığında İstanbul'un su rezervi ihtiyacının 34 katı su gelecek.