Sosyal konutta ilk temel atma tarihini verdi 0:00 / 0:00

Sosyal konut projesiyle ilişkin olarak sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk temelleri Allah’ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz" ifadelerini kullandı.

— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2022

"SAYIN KILIÇDAROĞLU İŞİNİZ ZOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PA-CA-ĞIZ!" dedi..

— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2022

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