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        Haberler Gündem İstanbul Bakan Kurum: İstanbul'da 437 az hasarlı bina tespit ettik | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum: İstanbul'da 437 az hasarlı bina tespit ettik

        İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan inceleme çalışmalarında 8 bin 367 binadan 437'sinin az hasarlı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:34
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        İstanbul'da 437 az hasarlı bina tespit edildi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 8 bin 367 binanın incelendiğini, bunlardan 437'sinin az hasarlı olduğunu duyurdu.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" dedi.

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