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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum: "İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var" - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum: "İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:08
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        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kurum'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

        "İstanbul’da halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Hep söylüyoruz; deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz."

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