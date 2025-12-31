Habertürk
        Bakan Memişoğlu'ndan 2025'teki sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım

        Bakan Memişoğlu'ndan 2025'teki sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu yıl boyunca 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yaptıklarını ve kanser hastalığında kullanılan CAR-T hücre tedavisini yerli imkanlarla geliştirdiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:43
        Bakan Memişoğlu: 2025'te 15 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten" sağlık modelleriyle milletin gönlünde iz bırakan başarılara imza atmanın gururuyla sağlıkta 2025'e veda ettiklerini belirtti.

        Memişoğlu, 66 ili bizzat ziyaret ederek, ülkenin dört bir köşesinde yerinde değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

        Öte yandan 91 yeni mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini anımsatan Memişoğlu, Dijital Organ Bağışı düzenlemesini hayata geçirerek 2 ayda 45 bin vatandaşı e-Nabız ve e-Devlet üzerinden dijital organ bağışı sürecine dahil ettiklerini vurguladı.

        Memişoğlu, ASELSAN işbirliğiyle geliştirdikleri yerli ve milli üretim Mobil Dijital Röntgen Cihazı ile OED cihazlarını hizmete aldıklarını belirterek, "Şehir hastanelerimizde 21 adet Teknoloji Transfer Ofisi açarak fikirden AR-GE'ye tüm süreçleri tek çatı altına topladık. 'Üreten Sağlık' modeli ile 'Fikirden Ürüne Portalı'nı devreye alarak 2 bin projeye ve 41 yerli tıbbi cihazın geliştirme sürecine destek verdik. 15 milyon vatandaşımıza ücretsiz kanser taraması yaptık. TÜSEB bünyesinde kanser hastalığında kullanılan CAR-T hücre tedavisini yerli imkanlarla geliştirdik" ifadelerini kullandı.

        MHRS üzerinden 388 milyon 95 bin 539 randevu verdiklerini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti: "Normal Doğum Eylem Planı'nı devreye alarak primer sezaryen oranında yüzde 12,3'lük düşüş sağladık. İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası ile 10 milyondan fazla vatandaşımızın boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi diyetisyen ve fiziksel aktivite danışmanlığı için SHM'lere yönlendirdik. Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni devreye alarak yapay zeka destekli veri analiz yöntemiyle denetimlerde yüzde 90 başarı oranına ulaştık. 60 yeni 2. ve 3. basamak sağlık tesisini hizmete açtık. 302 yeni Aile Sağlığı Merkezi ile 71 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi’ni hizmete açtık. TÜRKÖK’ün 10. yılı vesilesiyle hasta-donör buluşması etkinliği düzenledik. 20'den fazla ülke ve 3 bini aşkın katılımcıyla 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı gerçekleştirdik. 2026'da da aynı heves, inanç ve kararlılıkla, insanlık ve iyilik için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

        Habertürk Manşet - 27 Aralık 2025 (İnsanlar Birbirine Neden Güvenmiyor?)

        Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 84'ü birbirine güvenmiyor. Güvenin düşük olmasının sonuçları ne? Kandırmak artık daha mı kolay? Güvenmek için hangi işaretler önemli? Güveni en çok ne yıktı? Hangi davranışa temkinli yaklaşılmalı? En son birine ne zaman güvendin? Birine güven duymak neden zorlaştı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Akademisyen Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Belgeselci Orkun Olgar ve Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer yanıtladı.

