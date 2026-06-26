Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:55 Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
İnanır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili diğer başsağlığı mesajları şöyle:
CHP GRUP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.
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