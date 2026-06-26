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        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

        Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        İnanır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili diğer başsağlığı mesajları şöyle:

        CHP GRUP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

        Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.

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