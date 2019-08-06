Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesine bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi açıkladı. Peki 2019 yılı Kurban Bayramında emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos'ta yatırılacağını açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2019?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.