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Bakan Muş, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin ihracatının büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini kaydeden Muş, “Sevindirici bir gelişme. İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.