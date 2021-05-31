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Son dakika haberi...Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 büyüdü. Beklenti yüzde 6.7 büyüme yönündeydi. Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9, yılın tamamında yüzde 1.8 büyümüştü. 2021 yılının tamamında ise yüzde 5.5 büyüme beklentisi var. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11.4 arttı

SON DAKİKA! Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı - haberler
İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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HABERTURK.COM

GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 18.1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7.4 ARTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3.3 ARTARKEN İTHALATI YÜZDE 1.1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇREYREĞİNDE YÜZDE 16.0 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,0, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 35.5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.

Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20107,08,18,79,78,5
201111,711,511,69,911,1
20126,85,03,64,24,8
20138,59,88,96,98,5
20148,72,93,75,95,2
20153,67,25,87,56,1
20164,84,9-0,84,23,2
20175,35,311,67,37,5
20187,55,82,5-2,73
2019-2,6-1,716,40,9
20204,5-9,96,75.91.8

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