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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 büyüdü. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek büyüme rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi.

Karaca, "Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Küresel Salgın’ın tüm olumsuz etkilerine rağmen , böyle bir büyüme gerçekten bir dünya rekorudur. Büyüyen kalkınan güçlü Türkiye’nin başarı öyküsü sürüyor , sürecek…" ifadelerini kullandı



