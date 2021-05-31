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Haberlerİş-YaşamKaraca: Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
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Karaca: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, "Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Küresel Salgın’ın tüm olumsuz etkilerine rağmen , böyle bir büyüme gerçekten bir dünya rekorudur." değerlendirmesinde bulundu

Karaca: Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
HABERTURK.COM

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 büyüdü. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek büyüme rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi.

Karaca, "Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Küresel Salgın’ın tüm olumsuz etkilerine rağmen , böyle bir büyüme gerçekten bir dünya rekorudur. Büyüyen kalkınan güçlü Türkiye’nin başarı öyküsü sürüyor , sürecek…" ifadelerini kullandı


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