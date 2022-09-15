Bakan Nebati'den Financial Times'a cevap 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiliz Financial Times 'Türkiye'yi kim dolduruyor' (Who's stuffing Turkey) başlıklı bir haber yayımladı. Haber başlığında kullanılan 'doldurma' ifadesi hindi dolma (stuffed turkey) yemeğine bir gönderme oldu.

Haberde cari açık verisindeki, 24.4 milyar dolarlık net hata ve noksan kalemine dikkat çekildi. Kaynağı belirlenemeyen bu para girişinin 'banka hesabını açıp düşündüğünden fazla paran olmasının verdiği zevke' benzetilen analizde "TCMB'nin son verileri temmuzda cari açığın arttığını ve yıl genelinde 36.7 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda küresel yatırımcılar Türkiye'den büyük bir kaçışa imza attı" denildi. Yabancı yatırımcının elindeki hisse senedi ve tahvilin 2013'e göre çok düşük kaldığı vurgulandı.

Cari açığın üzerine bu ölçekteki sermaye çıkışlarının TL'yi desteklemeye çalıştığı bir dönemde ülkenin yabancı para rezervleri için kötü haber olduğunu ifade eden Financial Times "Neyseki Erdoğan bu konuda kendisine yardımcı/yardımcılar bulmuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Net hata ve noksanın geçen yılın ilk 7 ayında 10.2 milyar dolarken bu yıl 24 milyar doları aştığı belirtilen yazıda "Normalde bu tip tutarsızlıkların neden kaynaklandığı yabancı ortakların verileri açıklandığında anlaşılabilir. Ancak bunlar çok büyük rakamlar" denildi.

RUSYA İDDİALARINA YER VERDİ

Haberde ayrıca Rus sermayesinin Türkiye'ye gelmiş olduğu iddialarına yer verildi ancak bu iddialara yönelik herhangi bir kanıt sunulmadı. Bir kanıt olmamasına rağmen Financial Times haberi imalı bir şekilde "Şimdilik gerçek bilinmeyebilir ancak son zamanlarda Türkiye aracılığıyla Rusya'dan milyarlar çıkarmış bir Rus oligark için çalışıyorsanız, veya kendiniz bir oligarksanız, bizimle bağlantıya geçmekten çekinmeyin" ifadeleriyle tamamladı.

Bu habere cevap ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati Financial Times'ın 'Türkiye'yi kim dolduruyor' tweetini retweet ederek "Türkiye ekonomi modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" cevabını verdi.

THE ECONOMIST'E DE CEVAP VERMİŞTİ

Geçen ay da İngiliz The Economist dergisi, Türk ekonomisindeki gelişmeleri "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" diyerek mercek altına almıştı.

Bakan Nebati ise The Economist'in makalesine sosyal medya hesabından verdiği cevapta “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullanmıştı.