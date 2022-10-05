Bakan Nebati'den 'nöroiktisat' açıklaması 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" sözünün tartışılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Nebati, "Nöroiktisatla ilgili dalga geçmişler, o zaman nörologlara gitsinler. 'Nöroiktisat diye bir şey yok' diyorlarsa ben ne yapayım. Cuma günü cevap vereceğim" diye konuştu.

ZİRVEDEKİ KONUŞMASI GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Bakan Nebati'nin eylül sonunda “Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler” temasıyla düzenleneni “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşma özellikle sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturmuştu.

Bakan Nebati buradaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün 'Modern Para Teorisi', 'Halk Ekonomisi', 'Girişimci Devlet Anlayışı', 'Kalkınmacı Merkez Bankacılığı' ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece popüler olan heterodoks ekonomi yaklaşımlarına bazı örneklerdir. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır."