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        Haberler Ekonomi Projeler Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: Kentsel dönüşümü başlatıyoruz, Meclis'te yeni yasalar çıkacak - Güncel haberler - Projeler Haberleri

        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Şehirlerde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Sağlıklı, güvenli konutlar yaparak önümüze öyle bakmak istiyoruz. Ay başında da inşallah Meclis'te yeni yasalar çıkacak. Bunları da çıkardıktan sonra daha hızlı bir vaziyette tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü yapmış olacağız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:31
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        Kentsel dönüşüm mesajı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediyesi tarafından tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayında düzenlenen 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivaline katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Anadolu depremler açısından hareketli bir coğrafyada yer alıyor. Topraklarımızın yüzde 66'sı 1'inci derece ve 2'nci derecede deprem bölgesi. Nüfusun yüzde 70'ten fazlası buralarda yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı 60. Ölen insanımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar. Onun içimizde bıraktığı acı ise hiç anlatılacak gibi değil. Deprem Türkiye'nin kaderinde var. Bu ülke bir deprem ülkesi. Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde depreme maruz kalabilecek beş ülke sayılır. Birisi de Türkiye. O zaman biz her işimizi bu depremsellik üzerine kurmalıyız. Evimizi yaparken deprem olabileceği düşüncesiyle en sağlam yapmalıyız. Bilimsel her türlü veriye dayalı olarak ne öngörülmüşse tavizsiz bir şekilde bunu uygulamalıyız. Yoksa emin olun her deprem yaşandığında içimiz yanar. Dizlerimize vururuz, ah ederiz. Mevlana Hazretleri diyor ki 'Akıl dize vurup da ah etmek için değildir. Önceden öngörüp tedbir almak içindir.' Evet, biz de tedbirli olmalıyız" dedi.

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        '850 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YOK OLDU'

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere değinen Bakan Özhaseki, "Orada 850 bin bağımsız birim yok oldu, 680 bini ev 170 bini iş yeri. Ölen insanlarımız, toprağa verdiğimiz canların sayısı 51 bin civarında. Etkilenen insan 14 milyon, yani bırakın asrın felaketi demeyi, bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük bela buydu. Bundan daha büyük bir belayla karşılaşmamıştık. Biz bir taraftan elbette ki tedbir alıp bundan sonra öyle sağlam konutlar yapacağız ki Allah'ın izniyle deprem geldiğinde sağlıklıca evimizde oturacağız. Hiç korkmayacağız. Bunun için de orada zaten evlere başladık. 200 bin tane ev yapılıyor şu anda. 200 bine yakın vatandaş müracaat etti, yerinde dönüştürmek istiyor, biz onları destekliyoruz. Ama burada belki hepimizin dikkat edeceği bir şey var. Böyle büyük bir felaket olduğunda eğer batıda olsaydı emin olun kolay kolay altından çıkamazlardı ve kalkamazlardı. Yurt dışından gelen misyon şefler de defalarca bunu yüzümüze söylediler. Amerika'da bir kasırga olmuştu hatırlayın ve o kasırgadan sonra 2 sene devlet neredeyse oraya gitmedi. İnsanlar geçenlerde gösteri yapıyorlardı. Biz bu felaketin olduğu andan itibaren ayaktaydık" diye konuştu.

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        'BİR DAHA AĞLAMAMAK İÇİN, ŞEHİRLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ'

        Meclis'te geri dönüşüm konusunda yasalar çıkarılacağını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Deprem olduğunda bir daha ağlamamak için şehirlerde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Sağlıklı, güvenli konutlar yaparak önümüze öyle bakmak istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da kentsel dönüşüm konusunu takip ediyor ve destek veriyor. Aybaşında da inşallah Meclis'te yeni yasalar çıkacak. Bunları da çıkardıktan sonra daha hızlı bir vaziyette tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü yapmış olacağız."

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        #mehmet özhaseki
        #kentsel dönüşüm
        #haberler
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