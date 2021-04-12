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Haberlerİş-YaşamBakan Pekcan, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Bakan Pekcan: Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde her alanda iş birliğine devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda iş birliğinin devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin bu alanlarda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildirdi. Pekcan, "Türkiye, tüm kaynakları ile Libya’nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi

Bakan Pekcan, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
AA

Bakan Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Libya’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının Türkiye’nin Libya’ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu dile getirerek, "Türkiye, Libya’nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek. Türkiye, bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Pekcan, "2020 yılı itibarıyla bunun tekrar 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da fazla geliştirerek ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti.

Firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı iş birliği ve anlayış içinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla ağustosta bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Pekcan, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesini müteakip Türk firmalarının Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını belirtti.

Beklentilerinin görüşme sürecinin hızlandırılarak geciktirilmemesi, bir an önce çözüm odaklı şekilde sonuçlandırılması olduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçmişten kaynaklanan sorunların çözümü, hem Libya’nın hem de firmalarımızın geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olacaktır. Firmalarımızın Libya’nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmaları ve Libya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamaları, Libya’daki istikrar ve gelişme sürecini de destekleyecektir ve Türkiye-Libya dayanışmasını tüm dünyaya göstermek açısından da bir zemin olacaktır."

Pekcan, ikili ticarette yeniden başlayan canlanmanın kalıcı olması, yatırımların cazip hale gelmesi için ticaret ve yatırım ilişkilerini etkileyen yasal zemini güçlendirici adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, kurum ve kuruluşlar arasındaki teknik iş birliğini önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

Pekcan, "Libya’da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm kapsamıyla ele alındığı Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı bu yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini belirten Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, tüm kaynakları ile Libya’nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin, ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla iş birliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

LİBYA, TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARINI YENİDEN ÇALIŞMALARINA BAŞLAMALARINI BEKLİYOR

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkilerinin olduğunu kaydederek, iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne de müteahhitlik sektöründe geçmiş sorunların çözülmesi amacıyla mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türk firmalarından tekrar çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.

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