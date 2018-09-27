Ruhsar Pekcan
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Bakan Pekcan: Türkiye’ye yatırım yapma zamanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı.” dedi.

27.09.2018 - 09:22 | Güncelleme: AA

Türkiye- ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılan Pekcan, “İş Dünyasında Kadınlar” başlıklı oturumda, Dünya Bankası Kadın Girişimciler Finansman Programı Başkanı Priya Basu’nun sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır müttefik olduğuna dikkati çeken Pekcan, buna karşın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için daha önce hiç denenmemiş birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.

Amerikalı teknoloji firmalarını Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet eden Pekcan, şunları kaydetti:

“ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı”

“TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK GELİR GRUBUNA YÜKSELTMENİN ÜÇ AYAĞI VAR"

Pekcan, Türkiye’yi orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmenin 3 ayağı olduğunu kaydederek, bunları teknoloji yatırımları, kadınların iş hayatına katılımı ve KOBİ'lerin ihracatının yükseltilmesi olarak sıraladı.​

Kadınların iş hayatına katılmasına engel olan bariyerlere de değinen Pekcan, “Erkekler, kadınların girişimci olamayacağı veya çalışma isteği olmadığı yönünde bir algıya sahip ancak bu doğru değil.” dedi.

Pekcan, çalışma hayatında karar verici konumlarda genelde erkeklerin bulunmasının da kadınların yükselmesini olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

"KADINLARA FIRSAT VERDİĞİNİZDE ONLAR HERŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR"

Pekcan, kadınların girişimci olması için cesaretlendirilmesi ve karar verme mekanizmalarına dahil edilerek iş hayatında önemli rol oynamaları gerektiğine vurgu yaparak, “Ticaret Bakanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarla, kadınlar için girişimcilik programları düzenliyoruz ve kadın girişimcilerimize işlerini sürdürülebilir hale getirmeleri konusunda destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle birlikte düzenlenen projelerde ise kadınlara girişimcilik konusunda 3-4 ay eğitim verildiğini anlatan Pekcan, "Eğitim alan kadınlarımız beklentilerimizi aştı. Türkiye'nin 23 kentinde kadınlarla düzenlenen 110 proje başarıya ulaştı. Kadınlara fırsat verdiğinizde, onlar her şeyin üstesinden gelir." dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.