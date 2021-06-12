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HaberlerGündemEğitimBakan Selçuk açıkladı! Telafiye kimler geliyor? Yaz tatilinde neler olacak? - Haberler
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Telafiye kimler geliyor? Yaz tatilinde neler olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk, telafinin 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar süreceğini açıkladı ve "Okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız" dedi. Selçuk, "Çocuklarımız karnelerine 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan ulaşabilecek. 'Ben karnemi okuldan almak istiyorum' diyen çocuklarımız, 2 Temmuz’dan itibaren karnelerini okullarından yüz yüze alabilecekler" diye konuştu

Bakan Selçuk açıkladı! Telafiye kimler geliyor? Yaz tatilinde neler olacak? - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafiye kimler geliyor, yaz tatilinde neler olacak? sorularına açıklık getirdi.

KARNELER 2 TEMMUZ'DAN İTİBAREN YÜZ YÜZE ALINABİLECEK

Bakan Selçuk, "Çocuklarımız karnelerine 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan ulaşabilecek. 'Ben karnemi okuldan almak istiyorum.” diyen çocuklarımız, 2 Temmuz’dan itibaren karnelerini okullarından yüz yüze alabilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, açıklamasını madde madde sürdürdü: "Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yani okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız.

* Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitabıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler. Nerelerde ne var, ayrıca duyuracağız.

* Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Katılmak isteyen veliler, bulundukları yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak. Okullar bütün çocuklarımızındır.

* “Telafide Ben de Varım” etkinliklerinde “ekip ruhu, bir arada iş yapma” gibi kazanımlar, yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Hepsini süreç içerisinde aktaracağız.

* Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Eylül ayında çalışma kitaplarını ücretsiz dağıtacağız.

* Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak."

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