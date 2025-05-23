Bakan Şimşek: Dış finansmana erişim güçlü şekilde sürüyor

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir.

Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir.

Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."