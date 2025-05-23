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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Dış finansmana erişim güçlü şekilde sürüyor - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Dış finansmana erişim güçlü şekilde sürüyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde Türkiye'ye gelen dış finansman anlaşmalarını değerlendirerek, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:19
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        "Dış finansmana erişim güçlü şekilde sürüyor"
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        Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir.

        Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir.

        Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."

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