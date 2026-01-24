Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.992,71 %1,10
        DOLAR 43,3724 %0,23
        EURO 51,3392 %0,75
        GRAM ALTIN 6.945,51 %1,57
        FAİZ 34,77 %-0,91
        GÜMÜŞ GRAM 142,97 %6,92
        BITCOIN 89.462,00 %0,25
        GBP/TRY 59,1983 %1,14
        EUR/USD 1,1828 %0,62
        BRENT 65,88 %2,84
        ÇEYREK ALTIN 11.355,91 %1,57
        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Fitch'in kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, not artışı olabileceğine işaret ediyor - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Fitch'in kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, not artışı olabileceğine işaret ediyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, "Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

        Ekonomiye ilişkin üç olumlu gelişme yaşandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 2026'da ilk yavrusu aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılının ilk yavrusu dünyaya geldi. Parkın hassas türlerinden olan aksis (benekli) geyiğin yavrusu, 11 Ocak günü doğdu. Parkta görevli Hakan Savurdan, "Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması sebebiyle bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası