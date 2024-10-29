Hazine ve Maliye Bakanlığı ndan edinilen bilgiye g&ouml;re Şimşek, g&uuml;n&uuml;birlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi G&uuml;venliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile g&ouml;r&uuml;şecek. Şimşek, &uuml;lkenin k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekteki en &ouml;nemli etkinliği olan ve bu sene 8 inci kez d&uuml;zenlenen Future Investment Initiative Konferansı kapsamında Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi? başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak. Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak. Bakan Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.