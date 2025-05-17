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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalar sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:35
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        Bakan Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından grafikli yaptığı paylaşımında, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e gerilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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