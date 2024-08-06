Bakan Şimşek'ten küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya ilk yorum: Geçici bir panik atağa benziyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya yönelik "Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor" derken "Merkez üssü Japonya'dır ama yansımaları global oldu. Tetikleyen faktör ABD'nin yumuşak riski başaramaması riski ve resesyona girme riski; bilindiği gibi şirket değerlemeleri, piyasa değerlemeleri oldukça şişkin durumda. Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabi ki bir düzeltme beklenebilir" diye ekledi.