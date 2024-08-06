Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.049,06 %1,57
        DOLAR 33,4623 %0,29
        EURO 36,5468 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.590,73 %0,24
        FAİZ 42,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,97 %-0,98
        BITCOIN 54.783,00 %0,71
        GBP/TRY 42,5778 %-0,26
        EUR/USD 1,0916 %-0,33
        BRENT 76,23 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.236,56 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya ilk yorum: Geçici bir panik atağa benziyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya ilk yorum: Geçici bir panik atağa benziyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya yönelik "Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek küresel piyasalardaki sert dalgalanmaya yönelik "Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor" derken "Merkez üssü Japonya'dır ama yansımaları global oldu. Tetikleyen faktör ABD'nin yumuşak riski başaramaması riski ve resesyona girme riski; bilindiği gibi şirket değerlemeleri, piyasa değerlemeleri oldukça şişkin durumda. Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabi ki bir düzeltme beklenebilir" diye ekledi.

        Şimşek ayrıca "Uzun bir süredir Japon Yeni ile borçlanmak çok ucuzdu. Dolayısıyla Japon Yeni'nde borçlanıp onu dolara çevirip Amerikan hissesi almak Japonya'da oldukça ilgi gören bir ticaret şeklidir. Japonya'da son 1 ayda Yen'in değerlenmesi söz konusu oldu. Yen dolara karşı bir ara yüzde 13 civarında değer kazandı. Bu da faizlerin yükselmesine sebep oldu. Bununla beraber bir düzeltme geldi. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü piyasaya yansımaları geçicidir. Burada önemli olan Amerika'nın başarıp başaramayacağıdır. Önümüzdeki dönemde verile bu çerçevede değerlendirilecek. Japonya'da yaşanan durum hariç Piyasa yumuşak inişin başarıldığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün