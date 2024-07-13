Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 13.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL