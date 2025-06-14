Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Tunç: İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

        Bakan Tunç: İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 00:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Provokatif paylaşımlara soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Bakan Tunç, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılmaz Tunç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        Macron'dan itidal çağrısı
        Macron'dan itidal çağrısı
        Ürdün: Havadan nesneler düştü
        Ürdün: Havadan nesneler düştü
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!