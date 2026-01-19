Bakan Tunç'tan 'Atlas Çağlayan' açıklaması: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.