        Bakan Tunç'tan 'Atlas Çağlayan' açıklaması: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

        Bakan Tunç'tan 'Atlas Çağlayan' açıklaması: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'a ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdüğünü, şüphelinin "kasten öldürme"den, aileyi tehdit ettikleri gerekçesiyle 3 kişinin de "nitelikli tehdit"ten tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç benzer olayların önlenmesi için sokak çeteleri ve şiddeti öven yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 22:58 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:58
        Bakan Tunç'tan 'Atlas Çağlayan' açıklaması
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

        'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

        Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocukların ve gençlerin korunması kendileri için hayati bir sorumluluk olduğunu aktaran Bakan Tunç, "Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunu'muzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" dedi. (

