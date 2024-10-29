Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Tunç: TUSAŞ saldırısı ile ilgili yapılan soruşturmada deliller toplanmaya devam ediyor

        Bakan Tunç: TUSAŞ saldırısı ile ilgili yapılan soruşturmada deliller toplanmaya devam ediyor

        Habertürk'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ saldırısıyla ilgili şöyle konuştu: Bir başsavcı vekilimiz ve 8 savcımız görevlendirdi. Bunlar nereden Ankara'ya geldi? Tüm kameralar, deliller toplanarak soruşturma neticeye varacak. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, Habertürk'e konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni"ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Habertürk'e açıklamalar.

        Bakan Tunç, Habertürk'ten Buse Gençtürk'e şöyle konuştu:

        "TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

        Hem sevinçli hem üzüntülüyüz. Geçen hafta TUSAŞ'ımıza hain saldırı gerçekleşti. 5 şehit verdik. 4 mühendis 1 de şoförümüzü kaybettik. Mekanları cennet olsun. TUSAŞ, savunma sanayinde öncü kuruluşumuz. Ülkemiz son yıllarda savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladı. Bunda TUSAŞ'ın katkısı çok büyük. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için son teknoloji ile uçaklar, mühimmatlar üretilmesi gerekiyor. Buradaki çalışmaları hazmedemeyen maşalar, aynı zamanda teröristler, taşeronlar var. Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz. Bugün de bunun göstergesi. TUSAŞ çalışanının ifadesiyle 'Hainlere inat daha çok üreteceğiz' dedi. Ülkemizin yerli milli silahları artacak.

        "SALDIRI İLE İLGİLİ DELİLLER TOPLANIYOR"

        9 ilde 30 kişiyle ilgili sosyal medya üzerinden terör saldırısı sonrasında paylaşımda bulunanlar, terör propagandasına ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma var. Aynı zamanda teröristler ve onların irtibatlarıyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bir başsavcı vekilimiz ve 8 cumhuriyet savcımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirdi. Titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunlar nereden Ankara'ya geldi? Tüm kameralar, deliller toplanarak soruşturma neticeye varacak. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılmaz Tunç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde