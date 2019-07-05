Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor" dedi

Bakan Turhan daha önce yaptığı açıklamada trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirterek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip bulunduğunu dile getirdi.

Talebin yoğun olması halinde trenin kapasitesinin yataklı vagon ilavesiyle artırılabileceğini anlatan Turhan;

"Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak."

- Yılda ortalama 135 km demiryolu yapmaya başladık

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