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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken tamamlanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken tamamlanacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde devam eden uzatma çalışmalarını daha erken bitirmeyi planladıklarını duyurarak, "Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. Yani çalışmaları 19 Eylül'e kalmadan 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:52
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        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini anımsattı.

        Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelebilecek benzer durumların yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalara ilk İstanbul-Ankara yönündeki tüpten başladıklarını ve 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını belirtti. Uraloğlu çalışmaların ikinci ayağı kapsamında ise 31 Temmuz’da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek, 19 Eylül’de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu. Uraloğlu, “İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var 3-4 saatlere varan. İnşallah 19 Eylül’e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz” dedi.

        "50 GÜN DEĞİL, 40 GÜNLÜK BİR SÜRE SONUNDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

        Bakan Uraloğlu, pazar günü yoğunluk oluşmadan Bolu Tüneli’nin İstanbul yönünü vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. Yani 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Bolu Dağı Tüneli’ndeki 8 ya da 9 Eylül’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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