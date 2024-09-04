Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 10 gün erken tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini anımsattı.

Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelebilecek benzer durumların yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalara ilk İstanbul-Ankara yönündeki tüpten başladıklarını ve 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını belirtti. Uraloğlu çalışmaların ikinci ayağı kapsamında ise 31 Temmuz’da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek, 19 Eylül’de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu. Uraloğlu, “İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var 3-4 saatlere varan. İnşallah 19 Eylül’e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz” dedi.