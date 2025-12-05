Bakan Uraloğlu: Bu orta koridor, ülkemiz ve 21 ülkenin konusudur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum Valiliği’nde belediye başkanları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla koordinasyon kurulu toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Erzurum programını değerlendirdi.

Erzurum'un çok yakından takip ettiği iki önemli projede sahada incelemelerde bulunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bunlardan bir tanesi Kırık Tünelidir. 7100 metre uzunluğunda çift tüplü tünel. Toplam 14200 metre uzunluğunda. Bu tünelde incelemelerde bulunduk. 680 metresinin kaldığını özellikle söylemek isterim. Çok yoğun bir su çıkışı ve zeminde heyelanlar, göçmeler söz konusu. Tünelin içerisinden çıkan ya da bizim yukarıya çektiğimiz su 70 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacını karşılayabilecek kadar. Yani 250 litre saniyenin üzerinde bir su söz konusu. Orada, yavaş da olsa devam ediyoruz. Yine hemen Erzurum tarafında 3105 metre uzunluğunda Dallıkavak Tüneli'nde kazı işlerini bitirdik, betonlarını yapıyoruz. İnşallah onu da önümüzdeki senenin ilk yarısında bitirerek hayata geçirmiş olacağız. Şöyle sıralayacak olursak; İkizdere Tünelleri, devam ediyorsunuz Ovit Tüneli, Türkiye'nin en büyük tünellerinden bir tanesi. Sonra İspir tünelleri var. Geliyorsunuz Gölyurt Dağı'nı geçen Kırık Tüneli var ve Dallıkavak Tüneli var. Bütün bunları bitirdiğimizde yol yaklaşık 52 kilometre kısalarak 196 kilometreye inmiş olacak. Erzurum'un Karadeniz'e en kısa yoldan bağlandığı güzergah olacak orası. Yüksek standartlı bir yol bölünmüş yol haline gelmiş olacak. Aynı zamanda Rize Lojistik Merkezi'ne de bu vesileyle bir bağlanmış olacağızö diye konuştu.

REKLAM 'ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN SONUNA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ' Koordinasyon kurulu toplantısında ihtiyaçları konuştuklarını ifade eden Eroğlu, Kop Dağı Tüneliyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Kop Dağı Tüneli yine çok merak edilen bir proje. Kırık Tüneli kadar zor olmasa da orası da Türkiye'nin en zor tünellerinden bir tanesi. 6900 metre uzunluğunda. Orada da ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki senenin sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Ama yetişmese de 2027 yılında Allah'ın izniyle orayı da bitirerek hizmete açmış olacağız. Devamında Vauk Tüneli. Toplam iki tüneldir orası. Yaklaşık 7 kilometre. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devamı Gümüşhane geçişidir, Zigana Tüneli'dir. Oralar bitmiş durumda. Dolayısıyla orayı da bitirdiğimiz zaman İpek Yolu güzergahındaki iki büyükşehrimizi de doğrudan birbirine bağlamış olacağız. O da bizim için gerçekten kıymetli. Tabii bunlar sadece iki ilin projeleri değildir. Burası orta koridorun en güçlü güzergahıdır. Kars'tan gelip Erzurum'dan batıya doğru devam eden kuzeye doğru devam eden en önemli güzergahtır. Dolayısıyla aynı zamanda biz orta koridoru da bu vesileyle güçlendirip Karadeniz'e de bağlantısını sağlamış oluyoruz. Yine bir başka koridor kalkınma yolu koridoruna da esasında kara yolu gelecek zaman içerisinde de demir yollarıyla bağlantıları inşallah biz sağlamış olacağız.ö

REKLAM Erzurum'un gündeminde olan hızlı tren meselesinde Sivas'tan itibaren Erzincan üzerinden Kars'a kadar gidecek olan hızlı trenin önümüzdeki sene içerisinde projesini bitireceklerini anlatan Uraloğlu, “Bazen belli tartışmalar oluyor. İşte bundan vaz mı geçildi? Diye. Biz asla vazgeçmedik. Çok net. Bu sadece Erzincan'ın, Erzurum'un, Kars'ın meselesi değildir. Biraz önce bahsettiğim orta koridorun ülkemiz ve 21 ülkenin konusudur bu. Dolayısıyla biz bunu yapacağız. Bu da bizim için yine kıymetliö dedi. Erzurum'un hafif raylı sistemi, tramvay projesinin son durumu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, büyükşehrin çalışmasında projesini bitirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla projenin bakanlığına geçtiğini ifade eden Uraloğlu, “Biz burada şunu tartıyoruz; bu projenin bir yapım maliyeti var. Bu yapım maliyeti sadece yaptığınız zamanın maliyetidir. Bunu karşılamakta çok ciddi sıkıntılarımızın olmadığını söylemek isterim. Ancak şehir merkezindeki nüfusu dikkate alarak bunun işletme maliyetini asla gözden kaçırmamamız lazım. Yani siz düşünün 2 milyona varan şehir merkezli nüfuslarda genel anlamda zarar eden, belki bazen kurtaran yerler var. Onun için doğru zaman, doğru güzergah, doğru yöntemle biz bunu yapmış olacağız. Çok net olarak. Bundan vazgeçmiş değiliz. Bunu şehrin imarını da düşürerek acaba projesinde bir değişiklik yapar mıyız? Bunları beraberce konuşuyoruz. Ve bunu da uygun zaman içerisinde inşallah hayata geçirmiş olacağızö diye konuştu.