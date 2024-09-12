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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu, Busan'da yatan Kore şehitlerini ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Busan'da yatan Kore şehitlerini ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 kapsamında gerçekleştirdiği Kore Cumhuriyeti ziyaretinin 2'nci gününde Busan'da bulunan ve Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kore Cumhuriyeti'ne gelmek, bu ziyareti yapmak, şehitlerimizi burada anmak benim için de çok anlamlı. Kore Savaşı'nda bizim de ailemizin bir gazisi var, dayım İsmail Köroğlu da burada savaştı. Burada yatan şehitlerimiz, iki millet arasındaki kardeşliğin ebedi bir simgesi olarak sonsuza kadar hatırlanacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:38
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        Kore şehitlerine ziyaret
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı GICC 2024 kapsamında gerçekleştirdiği Kore Cumhuriyeti ziyaretinin 2’nci gününde Busan’da bulunan ve Kore Savaşı’nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, şehitlerin bulunduğu anıt mezara çelenk bırakırken, kabirlere Dr tek tek çiçek koydu. Bakan Uraloğlu, anıt mezarlığı ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, ziyaretin önemine binaen yaptığı açıklamada, “Çoğu 20’li yaşlarda olan birçok askerimiz burada yatıyor. Kore Cumhuriyeti’ne gelmek, bu ziyareti yapmak, şehitlerimizi burada anmak benim için de çok anlamlı. Kore Savaşı'nda bizim ailemizin de bir gazisi var, dayım İsmail Köroğlu da burada savaşmıştı. Hatıralarını kendisinden dinlemiştim. Burada yatan şehitlerimiz, iki millet arasındaki kardeşliğin ebedi bir simgesi olarak sonsuza kadar hatırlanacak.” ifadelerini kullandı.

        Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barışa ve mazlumlara olan desteğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki dayanışmanın köklü ve kalıcı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, bundan sonra başka savaşların olmaması; tüm dünyanın huzur, dostluk ve barış içinde yaşaması temennisinde de bulunarak, “Günümüz şartlarında ve gelişmiş teknolojilerle dahi 10 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Kore’ye, o dönemde yardım etmeye geldik. Kore Savaşı’na katılmamız sadece askeri bir destek değil, aynı zamanda dünyanın iki ayrı ucundaki iki milletin güçlü dostluğunun ve dayanışmasının en somut göstergesidir. Bugün bu bağlarımız her alanda güçlenerek devam ediyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği bu fedakarlık, bizim için sonsuza kadar gurur kaynağı olacaktır. Makamları yüksek olsun" dedi.

        "TÜRK'ÜN KAHRAMANLIĞINI GÖSTERDİNİZ"

        Ziyaretin devamında Birleşmiş Milletler Anıt Müzesi’ni gezen Uraloğlu, şehitlerin aziz hatırasına hürmeten anı defterini imzaladı. Bakan Uraloğlu, abı defterine yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Aziz Şehitlerimiz, Koreli Kardeşlerimizi için yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden gelerek burada şehit oldunuz. Rabbim makamınızı yüksek eylesin. Türk’ün kahramanlığını burada da gösterdiniz. Dayım İsmail Köroğlu da burada savaştı. Allah rahmet etsin. Tesis edilen Türk-Kore kardeşliğinin daim olması temennisi ile şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum.”

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