Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir

Bakan Uraloğlu, Elazığ Belediyesi önünde düzenlenen "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehrin modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, kentin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, 2002'de 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiç bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ'ımızı, Bingöl-Erzurum'a, Diyarbakır-Mardin'e, Malatya-Adıyaman'a ve esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik."

"Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya devlet yolu BSK onarım işleri, Elazığ-Malatya-Darende yolu kavşak işleri ve Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bugün ise Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı hizmete açmak için buradayız. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir."

Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdüklerini anlattı.

Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya ile bağlantısını, şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit akışı sağladıklarına işaret eden Uraloğlu, Murat Nehri üzerindeki Palu Köprüsü'nü onararak tarihe sahip çıktıklarını, bu yolları kullananların can ve mal güvenliğini artırdıklarını vurguladı.

"Çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz"

Hızlı büyüyen Elazığ'ın batı kesiminde trafiği düzenlemek için yine kolları sıvadıklarını anlatan Uraloğlu, Elazığ-Malatya yolunun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği kavşağı yeni nesil kavşak olarak inşa ederek trafikte akıcılığı sağladıklarına dikkati çekti.

Ana yolu 1200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağın Elazığ'ın trafiğine yeni soluk getireceğini kaydeden Uraloğlu, akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattıkları kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Altyapıyı baştan aşağı yenilediklerini, asfalt serdiklerini, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde kavşaktaki trafik çilesine son verdik, bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları kaldırdık, zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ'a sadece konfor değil aynı zamanda tasarruf da getirdi."