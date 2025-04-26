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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı, uluslararası taşımacılığın kapısını aralayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı, uluslararası taşımacılığın kapısını aralayacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak. Projemizin tamamlanmasıyla, Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendireceğiz. Marmara, iç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:54
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        Karaman-Ulukışla 50 dakikaya düşecek
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’nın Ereğli ilçesindeki Karaman-Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu. Hatla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak. Projemiz kapsamında Karaman Garı’nın devamında; Sudurağı, Ayrancı, Ereğli, Çakmak ve Ulukışla istasyonları olmak üzere 5 istasyon bulunuyor. Ayrıca 2 adet tünel, 52 alt ve üst geçit ile 15 köprü ve 147 menfez de inşa ediyoruz. Hattımızın yük potansiyeli yıllık 33,48 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,73 milyon yolcu olacak. Projemizin tamamlanmasıyla, Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendireceğiz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. Hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut hatla, yakın gelecekte de inşa edeceğimiz hızlı tren hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız. Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da artıracak. Ayrıca hattımızın tamamlanmasıyla Mersin’den hareket eden bir hızlı tren, Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden İzmir'e de ulaşabilecek."

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        'ULUSLARARASI PAZARLARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK'

        Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin 2027 yılı içinde işletmeye açmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Altyapı ve üstyapı işlerimizde yüzde 92,5 fiziksel ilerleme sağlayarak önemli bir mesafe aldık ve bu çalışmaları bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Elektrifikasyon işlerinde yüzde 5 fiziki ilerleme gerçekleştirdik. Sinyalizasyon işlerine de yakında başlıyoruz. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla, 2027 yılı içerisinde hızlı tren işletmeciliğine geçmeyi hedefliyoruz. Tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi olmaktan çok daha öte bir anlam taşıyacak. Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, Mersin Limanı üzerinden uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak ve ülkemizin lojistik altyapısını güçlendirecek. Aynı zamanda, kara yolu yük taşımacılığının demir yoluna aktarılmasıyla karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak" dedi.

        Bakan Uraloğlu, Ereğli ilçesi ziyaretinin ardından Karaman’a geçti.

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        #abdülkadir uraloğlu
        #Karaman
        #haberler
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