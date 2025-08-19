Bakan Uraloğlu, Romanya'da Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından, Romanya'daki resmi temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin en büyük liman şehirlerinden Köstence'de, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılandıklarını kaydeden Uraloğlu, "Tarihi bağlara sahip olduğumuz Romanya ile burada yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyor, bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Köstence'deki Hünkar Camii'nde öğle namazını eda ettiklerini, tarihi Kral Camii'ne ziyaret gerçekleştirdiklerini ve şehir turu yaptıklarını aktardı.

"İki ülke arasındaki ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız"

Köstence Limanı'nda bölgenin stratejik ticaret noktalarından olan konteyner ve Ro-Ro terminalini ziyaret ettiklerini de bildiren Uraloğlu, "Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyan bu liman, Karadeniz'in en kritik lojistik merkezlerinden biri. Limanda bulunan Ro-Ro terminali, iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik işbirliğinin gelişmesinde stratejik bir köprü görevi yapıyor. İki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik bağlarımızı daha da ileri taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.