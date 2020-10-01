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Bakan Varank: Öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musfata Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi. Eylül ayında İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne de dikkat çekerek, "52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor" şeklinde konuştu

Bakan Varank: Öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor
HABERTURK.COM

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musfata Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

Eylül ayında İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne de dikkat çekerek, "52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor" şeklinde konuştu

Varank, reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin salgın koşullarına rağmen, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Ağustosta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşacak." diye konuştu.

1676 BELGE VERİLDİ

Son 5 ayda Bakanlıkça atılan adımlardan bahseden Varank, yoğun bakım solunum cihazından aşı ve ilaç geliştirme projelerine kadar gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Varank, Türk Standardları Enstitüsü kanalıyla güvenli üretim, hizmet, turizm ve okulum temiz belgeleri vermeye başladıklarını, bu kapsamda şimdiye kadar toplam 1676 belge verdiklerini bildirdi.

İlçe bazlı teşvik sistemini de hataya geçirdiklerini anımsatan Varank, bölgesel yatırımları özendirecek önemli bir yeniliği daha uygulamaya aldıklarını söyledi.

Varank, yoğun istihdam gerektiren yatırımlara esnek SGK işveren prim desteğini getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emek yoğun yatırımlarda yatırımcıya vergi indirimi desteği yerine, ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkını da veriyoruz. Bu esnek teşvik metoduyla, bölgesel ölçekte yoğun istihdam sağlayacak yatırımlara kolaylık sağlıyoruz. Sahadan gelen talepleri dikkate alarak, bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırım konularına yenilerini ilave ettik. Rekabet gücümüzü ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek üzere, Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağladığımız finansman desteğinin üst limitini 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkardık."

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurdukları 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir mekanizmayı harekete geçirdiklerini belirten Varank, OSB yönetimlerini bu fona yatırım yapmaya çağırdı.

Toplantıda, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de sektörün mevcut durumu ve taleplerine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Varank, katılımcılardan gelen soruları kabul etti.

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