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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilBakan Varank'tan TOSB'a ziyaret
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Bakan Varank TOSB'daki fabrikalarda incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (TOSB) ziyaret etti. Bakan Varank, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi, 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek" dedi. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu da, "25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın giderek artması hem sektörümüz hem de bölgemiz için son derece kıymetli" diye konuştu

Bakan Varank'tan TOSB'a ziyaret
HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (TOSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ziyareti kapsamında TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, TOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Burhanoğlu, İgal Zakuto ve Oğuzhan Deniz ile TOSB Bölge Müdürü Murat Demir ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın TOSB Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşme sırasında organize sanayi bölgesinin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Bakan Varank, "Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi, 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. Türkiye'nin Otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk" dedi.

1.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILIYOR

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dudaroğlu da, TOSB’un yıllık 1.7 milyar dolarlık ihracatı, 2.5 milyar dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

Toplamda 2 bin 800 dönümlük alana sahip TOSB’daki 92 sanayi parselinden 85’inde üretim yapıldığını belirten Dudaroğlu, “Türkiye’nin tedarik sanayi merkeziyiz. 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın giderek artması hem sektörümüz hem de bölgemiz için son derece kıymetli" diye konuştu.

TOSB’da devam eden yatırımlar hakkında da bilgiler veren Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp’ın TOSB’da kuracağı yeni fabrika yatırımı için imzaların atıldığını, Toyotetsu’nun ilave 9 bin metrekarelik yatırımı ile 2023 yılında pres panel parçaları üretimi gerçekleştireceğini ve toplamda 49 bin 189 metrekarelik alana sahip şirketin bin 250 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOSB Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından TOSB’da faaliyet gösteren Çelikel, Kanca, Farplas, Toyotetsu Otomotiv şirketlerinin fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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