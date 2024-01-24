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        Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 109 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:10
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        Bakan Yerlikaya: 109 kilo kokain ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı."

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        Operasyonu gerçekleştiren polis ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız.Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" dedi.

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