Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda şu bilgiler yer aldı:
Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.
Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.
Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.
Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.