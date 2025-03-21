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        Gösterilere polis müdahalesi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahında gözaltına alınmasının ardından çeşitli illerde başlayan gösteriler sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:58
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        Gösterilere polis müdahalesi
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        Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde öğleden sonra toplanmaya başlayan kalabalığa CHP lideri Özgür Özel hitap etti. Saraçhane'de buluşma çağrısına DEM Parti de katıldı.

        Sokak tartışması
        Sokak tartışması Haberi Görüntüle

        Özel'in konuşması sırasında polis ekiplerine yanıcı madde attığı belirtilen gruba polis müdahale etti.

        ANKARA

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 20.30'da CHP İl Başkanlığı önünde toplantı çağrısı yaptı.

        Kalabalığa hitap eden Yavaş, "Gençler, siz de size yakışanı yapın, haklıyken haksız durumu düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kullanın. Hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin. Provokatör çevrelere karşı muhakkak dikkatli olmalıyız. Amacınızın önüne geçecek her türlü eylemden uzak durun" dedi.

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        İlerleyen saatlerde dağılmayan gruplara polis müdahale etti.

        İZMİR

        İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine kalabalık Lozan Meydanı'nda toplandı.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da burada bulundu.

        Öğrencilerin oluşturduğu bir grubun da Gündoğdu Meydanı'na yürüdüğü bildirildi.

        Ankara’daki gibi İzmir'de de dağılmayan göstericilere polis müdahale etti. Ara sokaklarda da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı gözlendi.

        İstanbul'da 23 Mart Pazar gününe kadar, Ankara ve İzmir'de 25 Mart Salı gününe kadar gösteri yasağı bulunuyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 53 kişi hakkında "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldığını açıklamış, 16 polisin yaralandığını söylemişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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