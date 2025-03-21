İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sokak tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki belediye binası önü başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler sürüyor. CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane konuşmalarından birinde ifade ettiği "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet" sözleri ise sokak tartışmasını siyasetin gündemine de taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “çıkmaz sokak” uyarısı ile şunları söyledi: “Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine bu güne kadar rıza göstermedik. Çok açık ve net söylüyorum. CHP genel başkan başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlık ve sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim sorumsuzluktur. CHP mevcut yönetiminde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti olma vasfını hızla yitirmektedir” dedi.

MHP lideri Bahçeli de bugün sosyal medya üzerinden Özel’i uyararak "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi.

Bahçeli’nin bu çağrısına yine sosyal medyada aynı format üzerinden yanıt veren Özel, “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” dedi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur. — MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye:



Milletin sesini duy, darbeye karşı dur. — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 21, 2025

Bahçeli ve Özel’in bu sözleri partilerinin sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.