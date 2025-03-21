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        Haberler Gündem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sokak tartışması

        İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sokak tartışması

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınması 'sokak' polemiğini de beraberinde getirdi. CHP lideri Özel'in, Saraçhane'deki gösterilerde dile getirdiği sokak çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:32
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        Sokak tartışması
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki belediye binası önü başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler sürüyor. CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane konuşmalarından birinde ifade ettiği "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet" sözleri ise sokak tartışmasını siyasetin gündemine de taşıdı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “çıkmaz sokak” uyarısı ile şunları söyledi: “Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine bu güne kadar rıza göstermedik. Çok açık ve net söylüyorum. CHP genel başkan başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlık ve sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim sorumsuzluktur. CHP mevcut yönetiminde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti olma vasfını hızla yitirmektedir” dedi.

        MHP lideri Bahçeli de bugün sosyal medya üzerinden Özel’i uyararak "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi.

        Bahçeli’nin bu çağrısına yine sosyal medyada aynı format üzerinden yanıt veren Özel, “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” dedi.

        Bahçeli ve Özel’in bu sözleri partilerinin sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

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