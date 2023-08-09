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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!

        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da hız yapan bir gence şefkatle yaklaşıp, "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?" diye uyaran Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi olan Alper Gökhan Yıldırım'ı, İçişleri Bakanlığı'nda ağırlayıp yeni bir motosiklet hediye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 14:31
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        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
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        Samsun'da hız yapan motosiklet sürücüsü genç ile ona nasihat verip, uyaran Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi olan Alper Gökhan Yıldırım arasında geçen diyalog uzun süre konuşulmuştu.

        "ÖLÜRSEN NE YAPACAĞIZ YAVRUM"

        Videoda motosikletli genci durduran polis Yıldırım'ın, "Ben senin amcan yaşındayım. 2 tane sollu sağlı tokat çekip, ayıltmak istiyorum seni. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz. Ben de motoru seviyorum. Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin, motorun havalı, sen havalısın; ama ölürsen ne yapacağız yavrum?" ifadelerini kullanmıştı.

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        "CEZA İÇİN DEĞİL AİLEN İÇİN YAŞA"

        Polis Yıldırım, ardından gencin üzerindeki montu gösterip, "Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsun umarım. Ceza için değil, ailen için, annen, baban varsa manitan, ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine, onlar için yaşa" demişti.

        Gencin bunun üzerine, "Böyle konuşunca duygusallaştım biraz" dediği duyuldu. "Kalbini kırmışızdır belki; ama özür dileriz" diyen polise genç tekrar, "Ne demek ağabey" karşılığını vermişti.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN YENİ MOTOSİKLET

        İçişleri Bakanı daha önce teşekkür mesajı yayınladığı Yıldırım'ı bakanlıkta ağırlayarak görevinde kullanması için yeni bir motosiklet verdi.

        Bakan Yıldırım yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. “Ama ölürsen ne yapacağız yavrum” sözleri hepimizi duygulandırmıştı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır."

        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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